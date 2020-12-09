287 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки

Регион преодолел значение в 30 тысяч инфицированных - подсчёт ведётся с начала тестирования на коронавирус в Заполярье.

Больше всего заболевших в Мурманске (+131), Кандалакшском районе (+34) и Североморске (+29). 4 человека умерли от осложнений вызванных коронавирусом.

Мурманской области создан пятикратный запас лекарств от CoVID-19. Они предназначены для пациентов, которые болеют в средней и тяжёлой формах. Противовирусные препараты выдаются за счёт средств областного бюджета. Помощь лекарствами была оказана более чем 47 тысячам пациентов в регионе.