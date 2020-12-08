288 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки

6 человек умерли от осложнений вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+134), Североморске (+34) и Мончегорске (+24).

По данным оперативного штаба, в регионе от коронавирусной инфекции уже вылечились почти 27 тысяч человек из более чем 29 тысяч заболевших. Это почти 92%. Показатель выздоровлений в Заполярье сохраняется стабильно высоким.

Но лучше не болеть COVID-19, а сделать прививку. В скором времени в регионах должна начаться вакцинация населения. До 9 декабря губернаторам поручено обеспечить подготовку к прививочной кампании и доложить о результатах этой работы в Минздрав. Такое поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин по итогам состоявшегося заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Напомним, прежде всего, вакцинацию пройдут учителя и врачи. А подготовка нужна, в том числе из-за сложней транспортировки, препарат должен храниться при минусовой температуре.