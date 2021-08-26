29 августа - администрация Мурманска определилась с датой начала отопительного сезона в образовательных и социальных учреждениях города

Дату специалисты определили, опираясь на прогноз метеорологов. Как бы это грустно не звучало, но по их версии, лето в Мурманске считай, что закончилось. Кроме того, температура воздуха будет постепенно понижаться.

В школах и больницах областного центра отопление начнут давать уже 29 августа. А вот в многоквартирных домах дата старта отопительного сезона пока не определена.