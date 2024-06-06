День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.06.24 19:30
29 июня в Мурманске будут отмечать День молодёжи
Праздник обещает быть ярким и насыщенным.
Он стартует в 11 часов на площади Пять Углов, в сквере и на улице Ленинградской. Запланированы выступления творческих коллективов, мастер-классы, открытые микрофоны, встречи с героями СВО, ярмарки вакансий и спортивные соревнования.
Весь день будут работать фото- и видеостудии для создания контента, а также зоны добровольческих проектов и организаций.
В 19 часов начнётся большой концерт на главной сцене города.
Отметим, что одной из ключевых тем праздника станет Год семьи.
Такие фестивали организуют более чем в 35 регионах страны под общим девизом «Объединяем Россию!».
Комментарии
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Последние комментарии
Viktor Pavlov
05.06.24 17:04
Как-то в День памяти и скорби несколько легкомысленно такими спортивными соревнованиями заниматься, а ещё и на фоне СВО. Хоть бы в названии забега помянули трагическую для страны дату.
михаил
31.05.24 21:07
Почему не отключают отопление понятно,но уменьшить температуру теплоносителя реально же?
Комментарий к новости:Отключение отопления задерживается, но к ремонту систем всё готово
Вера Кузнецова
29.05.24 10:29
Добрый день. Что значит убрать критерий "Дети Великой Отечественной войны"?! В возрасте 80 лет уже зубы не нужны? Пусть без зубов доживают? Почему такое не уважение? Добавить участников СВО, но не уб
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