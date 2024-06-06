29 июня в Мурманске будут отмечать День молодёжи

Праздник обещает быть ярким и насыщенным.

Он стартует в 11 часов на площади Пять Углов, в сквере и на улице Ленинградской. Запланированы выступления творческих коллективов, мастер-классы, открытые микрофоны, встречи с героями СВО, ярмарки вакансий и спортивные соревнования.

Весь день будут работать фото- и видеостудии для создания контента, а также зоны добровольческих проектов и организаций.

В 19 часов начнётся большой концерт на главной сцене города.

Отметим, что одной из ключевых тем праздника станет Год семьи.

Такие фестивали организуют более чем в 35 регионах страны под общим девизом «Объединяем Россию!».