День за днём с «Арктик-ТВ»26.05.17 19:30
29 мая министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Эльвира Макарова будет освобождена от занимаемой должности
Правительство региона уже отреагировало на произошедшее. Накануне под председательством губернатора Мурманской области Марины Ковтун состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции.
Комиссия признала, что в действиях министра природных ресурсов и экологии есть признаки нарушения требований к служебному поведению. Подробности не указываются. Эта информация появилась на официальном сайте правительства региона. На сайте сказано, что с 29 мая 2017 года министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Эльвира Макарова будет освобождена от занимаемой должности.
Комментарии
-АналитикаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палатаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населенияВ последние годы миграционный отток из Мурманской области замедлился
-Нам интересно Ваше мнение26.05.17: Программа продовольственной помощи малообеспеченным россиянам может охватить до 19 миллионов человек, сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. А к какой категории россиян вы причисляете себя?Проголосовало: 83 человека
-Скоро в эфире22:00«Дом Солнца». Художественный фильм (16+)23:35«Международные новости». Информационная программа23:55«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)03:00«Столица». Тематическая программа04:00«Экстрасенс». Художественный фильм (16+)05:45«Последний янычар». Художественный сериал, 37 серия (12+)
-PRO ДеньгиДля россиян МРОТ собираются сравнять с прожиточным минимумом в два этапа - к 1 января 2019 годаМорковь, картофель и белокочанная капуста продолжают «радовать» северян ростом цен-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 69 копеек, евро – почти на 66 копеекРоссийская валюта корректируется вверх-PRO ЭнергетикуВ Мурманске состоялась вторая региональная энергетическая инвестиционная конференцияВ Мурманске проходит II региональная инвестиционная энергетическая конференция-PRO ЖКХТарифная закавыка и протекающая крышаПлановые отключения в Мурманске на 29 мая-PRO Нефть и газСанкции действуют, а на шельфе России продолжают буритьТаяние льдов ещё 30 лет серьёзно не повлияет на стоимость добычи нефти в Арктике - почётный доктор САФУ Кнут Хин-PRO ЗаконыС помощью специального сбора законотворцы надеются ограничить практику применения иноязычных наименованийПравительство изменило систему ценообразования коммунальных услуг