29 мая министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Эльвира Макарова будет освобождена от занимаемой должности

Правительство региона уже отреагировало на произошедшее. Накануне под председательством губернатора Мурманской области Марины Ковтун состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции.

Комиссия признала, что в действиях министра природных ресурсов и экологии есть признаки нарушения требований к служебному поведению. Подробности не указываются. Эта информация появилась на официальном сайте правительства региона. На сайте сказано, что с 29 мая 2017 года министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Эльвира Макарова будет освобождена от занимаемой должности.