29 мая на 79-м году жизни скончался член Союза журналистов России Валерий Алексеевич Анучин

Он родился в деревне Кузомень Терского района. В 1967 году после армии Анучин пришёл в Мурманский телецентр, где несколько лет работал монтёром связи. В 1974 году был принят на работу корреспондентом на радиостанцию «Атлантика», и с той поры вся его жизнь была связана с региональным радио и телевидением.

Память о Валерии Алексеевиче Анучине навсегда останется в сердцах журналистов Мурманской области, подчёркивают в правлении областного Союза журналистов России.