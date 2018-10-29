29 октября комсомол празднует 100 лет со дня основания

В честь знаменательного события КПРФ устроила торжественный вечер памяти в одном из самых знаковых мест- на атомном ледоколе «Ленин».

В Советские времена комсомольское движение объединяло буквально всю молодёжь страны. На идеалах и принципах этого объединения выросло несколько поколений, которые строили предприятия, города и железные дороги. До сих пор о тех временах бывшие комсомольцы вспоминают с любовью.

Отметить знаменательный день столетия комсомола представители партии КПРФ решили на атомном ледоколе «Ленин». Место выбрали не случайно. Мощнейшее на то время судно - покоритель Арктики, стало первым в мире получившим ядерную силовую установку. Атомоход спустили на воду в 1955 году. Его строительство заняло всего 3 года. Так быстро завершить расчёты и строительные работы удалось только благодаря сплоченности и общей идее того времени.

О том, как это было пришли узнать и совсем молодые сторонники партии КПРФ, которые всеми силами стараются возродить в Мурманске комсомольское движение и вновь объединить молодёжь.

Сейчас представление о жизни советской молодёжи приходится строить лишь по рассказам старших.

Участники вечера памяти обсудили самые ключевые и знаковые события в истории Ленинского комсомола и посмотрели уникальные кадры редкой видео и фото-хроники советского времени.