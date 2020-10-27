29 октября крупнейшая в стране детская общественная организация – Российское движение школьников отметит 5-летний юбилей

Праздник состоится в формате масштабного онлайн-марафона в официальной группе в «ВКонтакте».

Свой пятый день рождения Российское движение школьников начнёт праздновать в 10 утра 29 октября. Главной площадкой марафона станет видеостудия в «Москва-Сити». Во время трансляции к поздравлениям подключат ещё 8 точек, представляющие все округа страны. Активисты творчески представят свои региональные отделения.

Павел Степанов, руководитель научного направления в Российском движении школьников: «Вместе с ребятами из Ленобласти мы подготовили настоящий подарок. Хочу сказать, что в рамках нашего направления «наука» мы будем изучать робототехнику, мы будем работать с дронами и даже запустим настоящий спутник в космос».

По словам исполнительного директора Российского движения школьников Ирины Плещевой, зрителями праздничного шоу станут в первую очередь ученики. Для них проведут прямой эфир из цеха по производству мороженого. Покажут процесс изготовления лимитированной партии холодного лакомства, а самому активному зрителю подарят 500 эскимо.

Праздник продолжит шоу дронов. В небо поднимутся 300 квадрокоптеров, которые выстроят фигуры, связанные с направлением деятельности РДШ. Так же во время марафона зрителям покажут эксклюзивную коллекцию одежды для школьников, своими уникальными рецептами поделится главный теле-шеф-повар страны Константин Ивлев. Ребята смогут принять участие в викторине по истории Великой Отечественной войны.

В прямом эфире Российское движение школьников с юбилеем поздравят руководители органов власти, общественных организаций и известные люди страны. Ожидается, что смотреть трансляцию в группе движения будут более 50 тысяч человек.