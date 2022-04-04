29-й день рождения отметило спецподразделение Управления Росгвардии по Мурманской области ОМОН «Медведь»

Отряд был создан в апреле 1993 года как спецподразделение милиции, а позже вошёл в состав региональной Росгвардии.

В 2021 сотрудники ОМОН «Медведь» совместно с подразделениями УФСБ и УМВД России по Мурманской области провели более 1000 спецопераций, задержали более 70 человек, подозреваемых в совершении преступлений.

Взрывотехники отряда провели 150 специальных мероприятий по обнаружению, осмотру, диагностике и уничтожению подозрительных и взрывоопасных предметов.