290 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки

Больше всего заболевших в Мурманске (+102), Кандалакшском районе (+48) и Североморске (+42). 3 человека умерли от осложнений вызванных коронавирусом.

В Министерстве образования и науки Мурманской области сообщили, что со 2 декабря 2020 года по 1 марта 2021-го школы переходят на сокращенный режим занятий. Продолжительность уроков станет короче, при этом перемены останутся без изменений. И что порадует учеников с 1-го по 7-й классы - задавать домашнее задание после контрольных работ и на выходные не будут. Сократят «домашку» и старшеклассникам.

В феврале 2021 года учеников ждут дополнительные каникулы, которые составят не менее трёх рабочих дней. Это, прежде всего, сделано для того, чтобы дети легче перенесли период полярной ночи, но на эпидемическую ситуацию данные меры наверняка повлияют в лучшую сторону.