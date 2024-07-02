294 часа нам светило Солнце в июне!

Сообщество «Погода в Мурманске» поделилось аналитическими данными по итогам первого летнего месяца.

Июнь считается самым холодным среди летних периодов в Заполярье, но только не в этот раз, отмечают синоптики-любители.

По их словам, в XXI веке теплее был лишь исторический июнь 2013 года и недавний июнь 20210го. В общем рейтинге нынешний месяц стал восьмым (за более чем столетнюю историю)!

Самым жарким днём стало 29 июня (пока это самый тёплый день нынешнего лета). В Мурманске воздух прогрелся до +27,4, по области до +32,3 (в районе Лотты). Длительных похолоданий практически не было, всё ограничивалось одним-тремя днями.

При всём при этом затяжных дождей мы практически не наблюдали, ливни носили кратковременный и локальный характер. За счёт этого Мурманск существенно не добрал по осадкам.

Июнь - единственный месяц, где полярный день длится от начала и до конца. 294 часа - именно столько светило солнце в прошедшем месяце.