2979 миль: экспедиция «Ледокол знаний» вернулась с Северного полюса в Мурманск

10 дней международная команда школьников бороздила холодные российские воды и вот вернулась в Мурманск. Своими впечатлениями о необычном путешествии ребята поделились с журналистами «Арктик-ТВ» до того, как успели ступить на Большую землю.

Этим ребятам выпал уникальный шанс в жизни. Дружной командой они впервые покорили Северный полюс. Десять дней 63 школьника из разных уголков мира были в пути. Их ждали встречи с морскими обитателями, бескрайними льдами и, что немаловажно, друг с другом. Да, на протяжении путешествия они находились без мобильной и интернет-связи.

Ярослав Савичев, участник «Ледокола знаний» из Павловского Посада: «Мы сначала достигли полюса. Потом нас высадили на лёд и по нему мы совершили кругосветное путешествие по всем меридианам. Мы там очень много фотографировались. Нам дали воду Северного Ледовитого океана. Будем хранить её. И это ощущение, когда мы туда подплывали: мы ломали лёд, наезжали на него, он под нами проламывался, тещины километровые. Это очень воодушевляет».

Софья Клименко, участница «Ледокола знаний» из Краснодара: «Когда ты ступаешь, то сразу проносятся миллионы мыслей: как я сюда попала, какие усилия приложила. Потом видишь людей, с которыми сюда попал, с кем можешь разделить эмоции. И само осознание, что ты стоишь на огромной льдине. А я сама из южного города - для меня вообще снег не самое привычное. Опыт очень классный, незабываемый».

Иван Кравцов, участник экспедиции «Ледокол знаний» из Благовещенска: «Нет слов. Нет, слова нужны. Невообразимо, наверное, до сих пор не осознал, что был на самой высокой точке нашей планеты. Видимо, уже дома это осознаю и офигею от этого. Буду пересматривать свою галерею с миллионом фотографий и видео».

Полина Десяк, участница экспедиции «Ледокол знаний» из Красноярска: «Это безумно круто. Я каждый день пересматривала галерею, старалась это осознать. Это удивительно, что мы побывали в такой невероятной точке нашей планеты. Я, честно, была счастлива каждый день. И это, наверное, самая удивительная поездка в моей жизни».

Софья Маликова, участница «Ледокола знаний» из Батайска: «Без вида облаков, голубого неба, земли. И потом, когда я увидела небо, облака, землю, - сегодня утром - у меня был шок. И, кажется, я по-другому начала мыслить даже - ценить то, что у меня есть. Ценить время, которое я трачу на какие-то вещи, на определенных людей. И буду учиться жить без телефона. Это очень полезно, оказывается».

Марк Беллер, участник экспедиции «Ледокол знаний» из Железногорска: «Ледокол знаний» – что-то невероятное! Это возможность путешествовать, огромнейший всплеск эмоций, который я испытал и испытывал каждый день. Общался с разными людьми, экспертами, с профессионалами своего дела, у которых горят глаза от любого упоминания об их работе. Мы очень много чего изучили, посмотрели изнутри. Я нашёл большое количество друзей и единомышленников. И если бы мне дали ещё возможность съездить, я бы обязательно согласился».

И если российские дети уверены, в том, что ещё могут встречаться друг с другом, то зарубежным гостям визиты будет повторить сложно. Поэтому для них завершение путешествия оказалось более чем трогательным. Некоторые даже с трудом сдерживали слезы.

Невин Вед, участница экспедиции «Ледокол знаний» из Индии: «Да, это очень важный момент для меня. Я тут со столькими людьми познакомилась. Это очень грустно, мы все разъезжаемся сегодня. Ну, всё уже прошло. А ещё, когда такой момент будет, когда я смогу побыть на Северном полюсе».

Экспедиция школьников в очередной раз стала возможна благодаря поддержке «Росатома», который на ледоколе «50 лет Победы» организовал не просто круиз, а образовательный лекторий.

Марк Эйдельштейн, российский актёр: «Это так удивительно, когда ты можешь учиться у своих сверстников, у ребят, которые младше тебя. Потому что ребята, которые здесь, рядом со мной стоят, они великолепные. Они очень открытые, талантливые и умные. Их можно бесконечно слушать и не только на мастер-классе. Они тебе рассказывают, что можно карбоновую нить порвать, например. Отдельную благодарность хочется выразить Северному полюсу, потому что он какой-то крышесносный и Земле Франца Иосифа, потому что это самое красивое, что я и, наверное, ребята видели в жизни».

Максим Древаль, генеральный директор Российского общества «Знание»: «Заканчивается одно из самых ярких приключений нашей жизни. Мы прикоснулись к невероятной истории и красоте Арктики. Мы преодолевали любые препятствия на мощном атомном ледоколе, чувствуя гордость за нашу страну. Мы побывали на вершине планеты, где тысяча метров океана под нами и тысячи километров льда вокруг. Кстати, некоторым из нас, участникам из других стран, понадобилось преодолеть более 10 тысяч километров между было пройдено участниками экспедиции на атомном ледоколе.

Руслан Сасов, капитан атомного ледокола «50 лет Победы»: «Показали все прелести, пейзажи чудотворные Земли Франца-Иосифа. Показали ледники и айсберги, моржей, китов. Показали полярную станцию, бухту Тихую, птичий базар. Всё это было. Красиво и хорошо, что повезло с погодой. А то при переходе с Северного полюса до Земли Франца-Иосифа постоянно было молоко - туман сильный. Только был виден нос ледокола».

На протяжении всего пути школьники общались, посещали увлекательные лекции, знакомились с интересными людьми. Среди них, кстати, был и российский палеонтолог Станислав Дробышевский, который также впервые добрался до макушки Земли.

Станислав Дробышевский, российский палеонтолог: «Изучать там, строго говоря, особо нечего. Это просто точка на глобусе, из которой ось торчит из Земли и вокруг неё планета вертится. Главное, на самом деле, общение. Собрание всех людей вместе, которые обмениваются опытом и контактами и в последующем могут построить коммуникацию, общение и будущее. Я в прорубь не нырял, желающие были и ныряли. Но я слишком мерзлячий, чтобы такие подвиги совершать. Белые медведи не вылезли, но были моржи, были киты. Я, правда, всех пропустил, но там и сям они булькали, но дельфинчика видел».

Ещё одним приглашенным участником экспедиции стал учитель года России 2023 года. Для него такое путешествие с детьми тоже было первым.

Олег Янковский, учитель года России из Саратова, участник «Ледокола знаний»: «Детки просто превосходные, их на экспорт можно отправлять. Это просто наш золотой запас человеческий. Я в большом восторге. Мне повезло по жизни в маленькой школе работать, в посольской, теперь порядка 60 учеников с запредельным уровнем знаний, эрудиции, интеллигентности. Мне, как учителю, очень приятно».

Первый шаг на Северный полюс - первый шаг в жизни. Это волнительно и любопытно. Но интересно, с какой ноги дети ступили на бескрайние льды, помнят ли они?

- С какой ноги ступили на Северный полюс?

- С левой. С левой.

- Я ступил с левой ноги, а потом я ещё раз спустился, но с другой - с правой.

- С левой. Мне кажется, с левой. Там так страшно, такой трап закруглённый, очень скользкий и ещё ботинки же. Я шла и очень боялась.

- С правой, наверное, или с левой. Я уже не помню, я была в шоке.

Такое путешествие точно станет одним из лучших воспоминаний в их жизни. И возможно, кто-нибудь из этих ребят ещё вернётся на Северный полюс уже будучи взрослым и, быть может, в статусе сотрудника госкорпорации, которая им подарила эту тягу к приключениям.

А завершилась церемония прощания с ледоколом и друг с другом развертыванием российского триколора в честь Дня государственного флага.