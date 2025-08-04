3 августа в России отметили День железнодорожника

В честь праздника губернатор Андрей Чибис опубликовал в своих соцсетях видеообращение, адресованное заполярным работникам и ветеранам отрасли.

В честь праздника губернатор Андрей Чибис опубликовал в своих соцсетях видеообращение, адресованное заполярным работникам и ветеранам отрасли.

Мурманская область — один из шести регионов обслуживания Октябрьской железной дороги. Протяжённость путей отделения сегодня составляет 1068 километров, из них 491 электрифицирован переменным током. В состав региона входит 55 станций. На постройку железной дороги от Петрозаводска до Мурманска потребовалось 1,5 года, строительство было закончено в 1916 году.