3 декабря в России отмечают День атомного ледокольного флота

В честь этого праздника глава города Иван Лебедев посетил «Атомкласс» на базе Мурманского международного лицея.

«Атомный класс» – кадровый резерв для науки и промышленности Заполярья. Вот уже 2 года в Мурманском международном лицее готовят будущих физиков и инженеров. Цель уникального пространства - предоставить ученикам возможность углубленно изучать предметы естественно-математического цикла и реализовывать проектную и исследовательскую деятельность.

В честь Дня атомного ледокольного флота России образовательную площадку «Атомкласса» посетил глава областного центра Иван Лебедев.

Иван Лебедев, глава города Мурманска: «В день рождения «Росатомфлота» встретились с коллегами, с педагогами, которые преподают в классе. Мы будем дальше развивать наш Международный лицей».

«Атомкласс» стал логичным развитием высокой планки лицея. Учащиеся международного лицея каждый год показывают высокие результаты не только в Мурманской области, но и на всероссийском, и международном уровнях. Ребята выигрывают олимпиады, создают постановки на иностранных языках, развиваются в точных науках, а за участие в проекте «Атомклассы России» ученица лицея получила путевку в Артек.