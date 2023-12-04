3 декабря в России отметили День атомного ледокольного флота

Именно в этот день в 1959 году был поднят государственный флаг Советского Союза на первом в мире атомном ледоколе «Ленин», который сейчас пришвартован на вечную стоянку в Мурманске – столице Кольского Заполярья.