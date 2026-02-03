Фестивалем «Севервидение - 2026» в Североморске открыли Год единства народов РоссииРаботодатели Мурманской области продолжат обсуждение ключевых вопросов цифровизации региона
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.02.26 19:30

3 февраля – Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой журналисты «Арктик-ТВ» отметили вместе с земляками, проведя опрос

Используют ли нецензурную брань мурманчане? Мат - вредная привычка или украшение речи?

Ответы на эти вопросы попытались получить корреспонденты «Арктик-ТВ» у своих земляков.

- Я, конечно, использую мат только при друзьях. При родителях, незнакомых людях я не буду материться, а в кругу друзей, почему нет?!

- Я недавно смотрела интересный подкаст на тему мата, поэтому я готова отвечать. Смотрите, мат нам для чего? Чтобы выразить крайне ярко эмоцию. - Очень негативно отношусь, когда дети используют мат. Чем чище наша речь, тем мы больше создаём приятное впечатление, а в целом, лучше чувствуем себя.

- Использую, но редко, только когда на себя ругаюсь.

- Да, использую и очень жалею об этом. Хотелось бы от этого избавиться.

-

Александр
03.02.26 08:57
03.02.26 Мурманск, Карла Маркса, 49 - нет ни холодной, ни горячей воды.
Комментарий к новости:Плановые отключения в Мурманске на 3 февраля
Д.О. Вернер
27.01.26 12:39
У нас в руководстве ИНЖЕНЕРЫ есть? Или только лирики? На фоне надувного кита действующие вышки ЛЭП образца 1966 года как-то страшновато...
Комментарий к новости:Минэнерго России держит на контроле ситуацию с восстановлением электроснабжения в Мурманской области
Мира
26.01.26 04:17
Переведите детей на дистанционное пока нет света! Авария за аварией, такими темпами без света мы рискуем отпуская детей в школу!
Комментарий к новости:Вынужденные изменения в работе дошкольных и школьных учреждений Мурманска и транспортного обслуживания горожан на 26 января
