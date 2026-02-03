3 февраля – Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой журналисты «Арктик-ТВ» отметили вместе с земляками, проведя опрос

Используют ли нецензурную брань мурманчане? Мат - вредная привычка или украшение речи?

Ответы на эти вопросы попытались получить корреспонденты «Арктик-ТВ» у своих земляков.

- Я, конечно, использую мат только при друзьях. При родителях, незнакомых людях я не буду материться, а в кругу друзей, почему нет?!

- Я недавно смотрела интересный подкаст на тему мата, поэтому я готова отвечать. Смотрите, мат нам для чего? Чтобы выразить крайне ярко эмоцию. - Очень негативно отношусь, когда дети используют мат. Чем чище наша речь, тем мы больше создаём приятное впечатление, а в целом, лучше чувствуем себя.

- Использую, но редко, только когда на себя ругаюсь.

- Да, использую и очень жалею об этом. Хотелось бы от этого избавиться.