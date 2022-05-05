3 года назад трагедия в Шереметьево унесла жизни 26 жителей Мурманской области

Сегодня в Мурманской области вспоминают земляков, погибших в авиапроисшествии в аэропорту Шереметьево 5 мая 2019 года. Авиалайнер «Suhoi Superjet-100» выполнял плановый рейс SU 1492 по маршруту Москва – Мурманск и был вынужден вернуться в аэропорт из-за технических неполадок. Во время посадки самолёт получил повреждения и загорелся. Трагедия унесла жизни 41 человека, 26 из них – жители Мурманской области.