Даже в свой профессиональный праздник они на боевом посту. В Мурманске военнослужащие морского отряда Росгвардии провели учение по противодиверсионной обороне атомных ледоколов на территории «Атомфлота».

По легенде тренировки, экипажи катеров морского отряда засекли попытку проникновения в охраняемую зону судов с диверсионными группами. Росгвардейцы заблокировали периметр акватории «Атомфлота». А затем водолазы отправились искать диверсантов на глубине 20 метров.

Игорь, офицер Росгвардии: «На вооружении наших боевых пловцов стоят специальные технические средства, которые позволяют произвести быстрый поиск нарушителя и его задержания. Вооружение специальное - подводное оружие, способное поражать живую силу противника как в подводном положении, так и в надводном».

Росгвардейцы уничтожили условных противников с применением подводного вооружения. Кроме того, под водой они осмотрели корпуса судов и акваторию, вскрыв места установки условных взрывных устройств.

Роман, офицер Росгвардии: «Главной особенностью выполнения служебно-боевых задач является работа в условиях сурового заполярного климата, низких температур, постоянного парения залива и небольшого волнения».

Такие тренировки проводятся регулярно.

3 марта военнослужащие морских воинских частей Росгвардии отмечают 45-летие образования службы. Свой профессиональный праздник они проводят на боевом посту.