3 марта военнослужащие морских воинских частей Росгвардии отмечают 45-летие образования службы
По легенде тренировки, экипажи катеров морского отряда засекли попытку проникновения в охраняемую зону судов с диверсионными группами. Росгвардейцы заблокировали периметр акватории «Атомфлота». А затем водолазы отправились искать диверсантов на глубине 20 метров.
Игорь, офицер Росгвардии: «На вооружении наших боевых пловцов стоят специальные технические средства, которые позволяют произвести быстрый поиск нарушителя и его задержания. Вооружение специальное - подводное оружие, способное поражать живую силу противника как в подводном положении, так и в надводном».
Росгвардейцы уничтожили условных противников с применением подводного вооружения. Кроме того, под водой они осмотрели корпуса судов и акваторию, вскрыв места установки условных взрывных устройств.
Роман, офицер Росгвардии: «Главной особенностью выполнения служебно-боевых задач является работа в условиях сурового заполярного климата, низких температур, постоянного парения залива и небольшого волнения».
Такие тренировки проводятся регулярно.
3 марта военнослужащие морских воинских частей Росгвардии отмечают 45-летие образования службы. Свой профессиональный праздник они проводят на боевом посту.