3 мая в Долине Славы провели памятный митинг, посвящённый 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

В нём приняли участие губернатор Андрей Чибис, командующий Северным флотом Константин Кабанцов и несколько тысяч северян.

Здесь в 1941 году советские войска остановили наступление немецких войск на Мурманск. Противник имел превосходство в живой силе и технике, но смог вклиниться в оборону лишь на два-три километра. После контратаки советской армии прорыв к городу был сорван.

Когда-то Долину Славы называли Долиной смерти. Но с изменением восприятия места как символа Победы, а не только трагедии войны, название поменяли.

Торжественная памятная церемония началась в полдень у мемориального комплекса. Участники митинга возложили цветы к Вечному огню и памятнику «Скорбящая мать». Затем было организовано прохождение знамённых групп, парадных расчётов и оркестра Северного флота.

Лариса Орлова, депутат Мурманской областной Думы: «Здесь, на Мурманской земле, в годы Великой Отечественной войны проходили жесточайшие бои. И каждый камень, каждое дерево хранят память о мужестве и самоотверженности наших солдат. Долина Славы — это не только памятник, это символ несгибаемой воли и силы духа советского солдата, это символ нашей общей Победы».

Выступая на митинге, губернатор Андрей Чибис и командующий Северным флотом Константин Кабанцов отметили, что сегодняшние бойцы — наследники народа-победителя — вновь борются с нацизмом в зоне проведения специальной военной операции.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Бойцы, что сейчас совершают подвиги. Знаете, когда узнаешь про вот эти подвиги, ты понимаешь, что раньше ты это только в книжках читал про Великую Отечественную войну, либо в кино видел. А сейчас бойцы сегодняшнего поколения также бьются с нацизмом, также защищают свою страну, потому что воспитаны на подвиге народа-победителя».

Константин Кабанцов, командующий Северным флотом: «Это место мужества, силы, воспитания наших защитников Отечества, которые уходят на специальную военную операцию. Здесь они набираются именно той духовной силы, которая помогает им решать все поставленные задачи».

Неотъемлемой частью торжеств стала историческая реконструкция боя советских разведчиков с гитлеровцами.

В закрытых пространствах «Сердце Прошлого и Настоящего» развернули экспозиции музея Северного флота и выставки поисковых находок. Зрители могли прикоснуться к макетам стрелкового оружия, посетить занятия по рукопашному бою и работе тыла.

Вадим Неганов, командир Никельского поискового отряда «Омега»: «Это находки, которые мы нашли в ходе поисковых работ, когда ищем останки незахороненных бойцов наших. Всё это поднято из земли, что-то восстановлено, но многие вещи мы оставляем так, чтобы было понятно, какими они были».

В ходе раскопок поисковики нашли котелок с надписью «Смерть Гитлеру». Немцы, прочитав это, затоптали его ногами. Поисковикам удалось выправить находку. Также в разные годы были обнаружены другие предметы окопного творчества: портсигары и зеркальца, сделанные руками бойцов.

Вадим Неганов, командир Никельского поискового отряда «Омега»: «Это так называемое окопное творчество. Есть люди, ясное дело, что не все четыре года воевали. Кто-то делал себе вот такие портсигары, кто-то зеркальце мастерил. Вот человек сделал зеркало, ещё и с той стороны всё разукрасил его красивыми мелками».

Кроме того, на раскопках поисковики находили стрелковое оружие, гильзы и осколки снарядов.

Максим Петров, поисковик: «У нас есть такой интересный образец. Это пистолет системы Коровина, образца 1926 года. И он был найден здесь, в принципе, недалеко от этих мест. Чем этот пистолет примечателен? Это первый пистолет, который стал производиться на территории постцарской России, это первый пистолет страны Советов».

В этот день погода не помешала пришедшим гостям отдать дань памяти защитникам Заполярья. В памятной акции приняли участие более пяти тысяч северян.

Павел Мальцев, участник мероприятия: «Здесь я одновременно испытал и гордость, и скорбь».

Валерий Ганев, участник мероприятия: «Это нужное мероприятие, северяне каждый год чтят память о погибших солдатах, отдавших свои жизни за то, чтобы мы здесь могли спокойно жить и радоваться жизни».

Валерий Мовчан, участник мероприятия: «Да, в следующем году опять сюда приеду».

Ежегодно в Долину Славы приезжают ветераны, труженики тыла, дети войны и молодёжь с семьями, чтобы почтить память всех тех, кто отстоял северные рубежи и внёс вклад в великую Победу.