3 октября отмечают День образования ОМОН Росгвардии

Именно в этот день в 1988 году в Советском Союзе появились отряды милиции особого назначения. Наряду с СОБРом сейчас они относятся к подразделениям полицейского спецназа Росгвардии.

В современном мире сотрудники ОМОН помимо повседневных служебных обязанностей выполняют боевые задачи в рамках специальной военной операции. Особенное внимание в подразделении уделяется совершенствованию боевой выучки, в том числе межведомственному взаимодействию.

В Мурманской области отряд мобильный особого назначения был создан 2 апреля 1993 года. «Медведь» Росгвардии - это сплоченный коллектив профессионально подготовленных и физически закаленных бойцов. Они решают задачи по противодействию террористическим угрозам, обеспечивают общественную безопасность и правопорядок в любой точке страны.

С начала года сотрудники ОМОН «Медведь» приняли участие более чем в 350 специальных операциях. При содействии сотрудников спецподразделения задержаны более 30 подозреваемых в совершении административных правонарушений, а также 22 человека - в преступлениях.