3 октября отметили свой профессиональный праздник бойцы ОМОН Росгвардии

В этом году отряду исполняется 35-летие со дня образования.

В Мурманской области отряд мобильный особого назначения был создан 2 апреля 1993 года. Сегодня личный состав ОМОНа «Медведь» Росгвардии представляет собой сплоченный коллектив профессионально подготовленных бойцов.

С начала года его сотрудники приняли участие более чем в 400 специальных операциях, в том числе в охране общественного порядка на массовых мероприятиях и силовом сопровождении.

Специалисты инженерно-технического отделения осуществили более 90 выездов для проверки антитеррористической защищенности объектов и обезвреживания взрывчатых веществ.