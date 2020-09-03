3 сентября – дата, которая навсегда останется в памяти россиян

В этот день в далеком 1945 году завершилась Вторая мировая война.

В этой суровой кровопролитной кампании участвовали 62 государства из 73 существовавших на тот момент. Боевые действия велись на территории Европы, Азии и Африки, в водах всех океанов. Это единственный конфликт, в котором было применено ядерное оружие. Страшные события тех дней, внушают ужас до сих пор.

Почтить память погибших воинов к мемориалам в Мурманске пришли первые лица города-героя. Они возложили цветы у памятника Анатолию Бредову и у мемориала «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны».

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «57 стран были вовлечены во Вторую мировую войну, по разным оценкам, от 50 до 80 млн человек погибли. А самые страшные утраты во Второй мировой войне понёс Советский Союз, наша великая страна. Это была самая страшная война в истории человечества и самая кровопролитная война в истории нашей страны».