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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.08.22 19:30

3 сентября стартует второй этап фестиваля «Том Сойер»

О программе и планах фестиваля поделились на пресс-конференции глава администрации Кольского района Александр Лихолат и председатель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

«Том Сойер Фест» – это фестиваль по восстановлению исторической среды, в котором принимает участие более 70 городов России. Мурманская область задействована в проекте с 2021 года, тогда в рамках фестиваля волонтёры начали приводить в порядок в Мурмашах здание гостиницы «Русалочка» 1938 года постройки.

Первым этапом работы была уборка внутреннего и внешнего мусора, накопившегося за годы простоя. А уже в этом году команда неравнодушных вместе с приглашёнными реставраторами возьмётся за фасад здания и восстановление элементов декора.

Евгения Чибис, председатель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «Для нас важно сохранить и принять решение по наличникам, которые будут на здании, для нас важно сейчас подготовить здание к зиме, чтобы оно простояло ещё один сезон. Для нас важно, найти исторический шпиль здания под названием «Русалочка».

Шпиль - визитная карточка исторической постройки и очень важно воссоздать его на обновленной крыше, а ещё лучше найти подлинник.

Глава администрации Кольского района сообщил, что планируют разместить в здании бывшего гостиничного комплекса и даже представил дизайн проект внешней и внутренней отделки, а также прилегающей территории. Но отметил, что реализовать задуманное, возможно только при региональной или федеральной поддержке.

Александр Лихолат, глава администрации Кольского района: «Мы видим, что это всё-таки объект культуры. И мы подготовили обращение в Министерство культуры Мурманской области, Минстрой, чтобы они дали свою оценку. Можно ли использовать вот этот проект, который мы планируем на сегодняшний день. Мы хотим, чтобы там появился Культурно-досуговый центр. Будет он называться «Русалочка» и мы примем решение».

Принять участие в фестивале может любой желающий старше 14 лет, проявляют инициативу по восстановлении здания и старожилы Мурмашей, например, Екатерина Кузнецова помнит лучшие годы гостиницы. Тогда ещё молодой девушкой она играла на её территории в волейбол.

Екатерина Кузнецова, почётный гражданин п.г.т. Мурмаши: «Это здание радовало нас и в более поздние годы: в 50-е, 60-е, 70-е годы. Это не только память, это гордость, это восхищение. Здание очень интересное. Это смешение, на мой взгляд, двух каких-то архитектурных стилей: скандинавский и русский-северный. Поэтому здание, ещё раз говорю, является единственным в своем роде, и, наверное, поэтому очень многие мурмашинцы в 50-е, 60-е, 70-е годы сюда стремились».

Фестиваль «Том Сойер Фест» состоится с 3 по 10 сентября.  3, 4 и 10 числа для всех гостей подготовили культурную программу на территории санатория «Лапландия». Там можно будет поучаствовать в различных мастер-классах: порисовать на деревянном спиле, попробовать себя в лоскутном шитье или создать авторский наличник под руководством приглашенного специалиста. 

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