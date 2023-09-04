3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, страна вспоминает жертв и пострадавших в ходе жесточайших терактов

А также тех, кто героически противодействовал насилию. В этот день студенты Мурманского арктического университета почтили память погибших.

Преподаватели и студенты Мурманского арктического университета собрались вместе, чтобы почтить память всех тех, кого не стало 19 лет назад во время террористического акта.

Любовь Лычкина, проректор по молодёжной политике МАУ: «Студенты пришли сюда по доброй воле. Мы просто разметили информацию, разослали её по чатам. Это мероприятие мы проводим уже не первый раз. Мы делаем мероприятие трогательным, душевным, рассказываем и мне кажется, что это огромная воспитательная задача выполняется».

В вузе на постоянной основе работает координационный центр, направленный на противодействие идеологии терроризма и профилактику экстремизма. Также в формате открытого диалога с ребятами беседуют эксперты из разных сфер жизни. Сегодня студентов навестил уполномоченный по правам человека в Мурманской области.

Михаил Шилов, уполномоченный по правам человека в Мурманской области: «19 лет назад случилось страшное событие. Самое главное право, которое есть у человека, - право на жизнь. Оно всегда должно оставаться. Никому не позволено, эту жизнь отнимать!».

Также ребята имели возможность задать интересующие вопросы специалисту регионального УФСБ.

Закончилась памятная акция минутой молчания и зажжением свечей.