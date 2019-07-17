3 тонны контрафактного пива и подпольный завод по его производству в придачу

В Ленинском округе Мурманска полицейские обнаружили подпольную пивоварню и склад с готовой продукцией.

В помещении предприниматель без должного на то разрешения – лицензии и документов готовил пенный напиток. При этом из одной бочки находчивый пивовар разливал сразу несколько сортов, на ёмкостях с напитком менялись только этикетки известных торговых марок. Санитарных норм на таком производстве никто не соблюдал, использованную тару не мыли и не обрабатывали.

Кроме самой пивоварни полицейские обнаружили и склад, в котором хранились 3 тонны готовой к продаже продукции. Всё пиво полицейские изъяли и направили на экспертизу. Исследование показало, что отобранные пробы продукции не соответствуют ГОСТу по целому ряду показателей.

В отношении предпринимателя возбуждены дела об административных правонарушениях. Ему грозит штраф от 200 тысяч до 300 млн рублей.