3 тонны отработанных батареек собрали ученики мурманских школ

К акции, стартовавшей ещё в ноябре прошлого года, присоединились более 50 учебных заведений региона.

Все собранные элементы питания направлены в Ярославль для утилизации на специализированном заводе. В процессе переработки специалисты получают ценное сырьё для металлургии, в котором цветных металлов содержится в десять раз больше, чем в руде.

Организаторы акции подчеркивают, что батарейки содержат тяжёлые металлы, которые при попадании во внутрь, накапливаются в организме человека и наносят существенный вред здоровью. Одна батарейка может загрязнить до 20 кв. метров земли на глубине 5 метров и 400 литров воды.