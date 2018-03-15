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День за днём с «Арктик-ТВ»15.03.18 19:30

3 тысячи рублей и шесть мышек – на дорогу из Мурманска во Владивосток

Хотите бюджетно прокатиться из Мурманска во Владивосток - добро пожаловать в автостоп. Но не забудьте хорошо подготовиться! Такое приключение по плечу не каждому. В Мурманск вернулся путешественник Владислав Евглевский. Вместе со своим котом он проделал путь зимой через пол России.

57 дней и более 9 тысяч километров дорог! Идея путешествия родилась у него спонтанно, во время пробежки. Владивосток Влад посетить хотел давно, но выходило слишком дорого. А здесь, как он подсчитал, что может понадобится в дороге, и решил, надо дерзать. Благо за спиной был богатый туристический опыт. На дорогу во Владивосток путешественник потратил всего 3 тысячи рублей.

- До Владика добираться было проще:  еда с собой в рюкзаке, всё заготовлено, - делится своими впечатлениями о путешествии  Владислав Евглевский. – Это  сублиматы. Кипяток. Взял маленькую печку переносную – щепочницу. Разогрел, перекусил. Плюс у многих дальнобойщиков газ с собой. То есть, именно до Владивостока было проще, легче - рюкзак становится легче и легче. На обратном пути было сложнее. Приходилось питаться в кафешках.

С собой пешеход взял два рюкзака, один - с едой и личными вещами, в другом - верный спутник, кот Сэм. Дорогу мохнатый путешественник перенёс отлично. Большую часть времени он прятался в рюкзаке и время, проведённое в дороге, измерял в доступной метрике - в мышках.

- Кот адаптировался моментально, но на всякий случай я брал с собой игрушку, - рассказывает Владислав Евглевский, путешественник. - Он за всё путешествие съел шесть мышек. Серые такие, они стоят по 15 рублей, из натурального меха. В квартиру заходишь, кот сразу из рюкзака вылезет, кидаешь ему эту мышку, он с ней играет, ему всё равно, что до этого 24, а то и все 72 часа он  находился в пути. Хотя, самое длительное было не 72, а 64 часа мы находились в дороге.

Сильно упрощали путь отзывчивые водители попуток. Тем не менее, приходилось поработать и ногами, так как в салон мужчину в камуфляже и с объёмным грузом брать хотел далеко не каждый.

- Везде приходится идти или стоять в течение 2-3 часов. Но это моя вина, так как я был одет довольно угрожающе, - говорит Владислав Евглевский, путешественник. - Мало ли, думают люди, может, я автомат с собой везу или ещё что-нибудь. Даже не в каждую маршрутку я влезал. В легковушку - тоже проблематично.  В этом моя вина. Но я и не готовился чисто к автостопу. Вообще не думал, что будет в гости кто-то к себе приглашать

И, тем не менее, приглашали. На протяжении всей дороги к Владивостоку Владислава встречали журналисты, находились люди, готовые приютить необычных путешественников у себя. Появились у Влада и полезные знакомства.

- Там знакомства появились, там к сотрудничеству пригласили, например, в производстве одежды. Человек говорит, ты мне просто макеты отправь, а я тебе пошью первую партию, - рассказывает Владислав Евглевский, путешественник. - Гиды тоже адекватные люди, кто на Эльбрус водит группы туристов, кто по Уралу водит людей. Кто байдарками занимается. Их много мне попадалось на пути. Более 20 человек хороших, адекватных и  здоровых людей.

Главное, что приобрёл мурманчанин, опыт длительных путешествий. Его Влад планирует применить в будущем. На этот раз оставить дом он собирается на 7 месяцев. За это время мужчина хочет побывать в других городах России, куда не успел заглянуть во время этого путешествия, а также планирует отправиться в Азию. В планах у северянина не только путешествия автостопом, длительные пешие переходы, но и сплавы на байдарках. Такой путь требует и более тщательной подготовки, в том числе финансовой. Сейчас Влад ищет партнёров и инвестиции для смелого предприятия и, как только поймёт, что готов,  снова отправится покорять пространство.

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