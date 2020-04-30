30 апреля – День пожарной охраны

К поздравлениям с профессиональным праздником присоединились и александровские пожарные.

Истории развития пожарной охраны почти 4 столетия. За это время множество раз менялись задачи, совершенствовались оборудование и амуниция пожарных, одно осталось неизменным – они первыми приходят на помощь. Даже сейчас, в столь трудное время, пожарная охрана не перестаёт нести службу ни днём, ни ночью.