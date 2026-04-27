30 апреля в нашей стране впервые отметят День коренных малочисленных народов Российской Федерации

Праздничная дата установлена в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «У нас таким народом являются саамы. Более 1300 человек проживают в Мурманской области. Мы внимательно и трепетно относимся к их поддержке: с 2019-го по 2025 год на эти цели направлено более 138 млн рублей. В этом году по грантовой поддержке также будут проведены соответствующие мероприятия».

Развитие и поддержка коренных малочисленных народов Севера – важная часть программы «На Севере – жить!». Правительство Мурманской области реализует комплекс различных мер поддержки, направленных на сохранение традиционного образа жизни, промыслов, языка и культуры. В этом году на это выделено более 21 миллиона рублей, включая софинансирование Фонда президентских грантов.

Отметим, в День коренных малочисленных народов России в Ловозере проведут областной фестиваль культурного наследия «Единство традиций».