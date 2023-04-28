30 апреля в России празднуют День пожарной охраны

Вот уже 374 года мастера своего дела защищают от огня и разрушений свою страну и народ. Торжественные мероприятия, приуроченные к празднику, прошли в столице Заполярья.

Каждый день они спасают жизни, и, не смотря на страх и опасность, с отвагой и чувством долга выполняют свою работу.

В Мурманске в торжественной обстановке отметили заслуги пожарных, их неоценимый вклад в обеспечение безопасности населения.

Руслан Назаров, начальник Главного управления МЧС России по Мурманской области, генерал-майор внутренней службы: «Большинство наших коллег по зову сердца пришли в нашу профессию, лишние уходят сразу. Те, кто влюблён в свою работу, остаются навсегда. Именно с такими людьми нестрашно ходить в бой, с такими приятно достигать совместного результата труда».

Сплоченную работу и высокие результаты подразделение Федеральной противопожарной службы по Мурманской области показывает на протяжении длительного времени. Только за 2023 год по равнению с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров снизилось на 17,7%, погибших на 30%, а пострадавших - на 47,1%. Это самый низкий показатель за время статистических наблюдений по региону.

Руслан Назаров, начальник Главного управления МЧС России по Мурманской области, генерал-майор внутренней службы: «Поскольку в нашей работе мелочей не бывает, то каждый потушенный пожар и спасенная жизнь - это весомый вклад в общее дело».

Телеканал «Арктик-ТВ» поздравляет всех огнеборцев с профессиональным праздником. Желает крепкого здоровья, достижения поставленных задач и сухих рукавов. Спасибо за службу!