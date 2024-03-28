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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.03.24 19:30

30 и 31 марта в Долине Уюта состоится 50-й юбилейный Мурманский лыжный марафон

В эти выходные уже в 50-й раз состоится Мурманский лыжный марафон Праздника Севера. Он соберёт около 3 тысяч участников в 50- и 25-километровых гонках свободным и классическим стилями.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «В этом году подготовка была очень сложной».

Сергей Игнатов, технический делегат 50-го юбилейного Мурманского лыжного марафона: «Проехал трассу. Много впечатлений».

О популярности Мурманского марафона Праздника Севера свидетельствует и то, что все слоты, выставленные на регистрацию в ноябре прошлого года, в том числе дополнительные, были распроданы в рекордные сроки ещё до новогодних праздников.

Алексей Карцев, главный судья 50-го юбилейного Мурманского лыжного марафона: «Вчера у нас уже открылась регистрация».

В это раз на старт юбилейного марафона выйдут спортсмены из 62 регионов России, а также Германии, Словакии, Австралии, Грузии, Белоруссии и Казахстана. Из «звезд» мирового лыжного спорта болельщики увидят Александра Панжинского, победителя прошлогоднего марафона Дениса Спицова, Ивана Якимушкина, Максима Вылегжанина, Александра Бессмертных. Почётными гостями станут четырёхкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов и трёхкратный призёр зимних Олимпийских игр, чемпион мира Александр Завьялов.

31 марта предварять лыжный 50-километровый марафон классическим стилем будет 1-й Детский лыжный марафон Праздника Севера. Около 300 ребят преодолеют 600-метровку. На финише все они получат подарки.

После того, как спортсмены отправятся покорять 50-километровую дистанцию, болельщикам скучать не придётся. Для них будут работать «Саамская деревня», различные интерактивные площадки, где взрослые и дети смогут принять участие в различных интересных конкурсах и получить призы. Подготовят приятные бонусы и для спортсменов.

Есть и нюансы, которые касаются регламента гонки. Речь - о питании во время марафона и правилах самого соревнования, отмечает Сергей Игнатов, - технический делегат 50-го юбилейного Мурманского лыжного марафона.

Напомним, история Мурманского лыжного марафона берёт своё начало в далеком 1974 году. Тогда марафон был впервые включён в программу Праздника Севера. На старт в тот год вышло около 600 участников со всего Советского Союза. Были и зарубежные гости: лыжники Болгарии, Чехословакии, Польши, Финляндии и Норвегии.

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