30 имен пополнили список героев на гранитной плите мемориала «Защитникам Отечества» в Полярном

В городе воинской славы к памятной дате страны прошёл митинг.

Елена Трапезникова вспоминает, что с мужем они всё делали вместе. Прошли университет, а дальше началась настоящая школа жизни: он, как мечтал, стал офицером - разные рода войск, разные гарнизоны, даже прыжки с парашютом и служба на Новой Земле. А она неизменно рядом.

Елена Трапезникова, жена участника СВО, г. Мурманск: «Он меня закалял и готовил. Просто, как знал. Мне кажется, за 14 лет нашей жизни было просто всё: год за два – как на Новой Земле».

В счастливом браке у Елены и Николая родились сын и две красавицы дочери. Их-то многодетный отец, капитан, командир штурмовой роты и отправился защищать в зону специальной военной операции. А ещё родных, коллег, друзей, народ, страну.

Елена Трапезникова, жена участника СВО, г. Мурманск: «Когда у меня спрашивают, почему я отпустила… Я не могу остановить, он офицер. Это правда, что кому-то нужно защищать нашу страну и нас. Кому-то надо Родину защищать. Главное, чтобы мы помнили, что их подвиг не будет забыт, что они жертвовали своими жизнями во имя государства, страны, России».

Имя Николая Трапезникова, как и ещё 29 бойцов, отправившихся в зону специальной военной операции и погибших на поле боя, пополнили список на мемориале «Защитникам Отечества» в Полярном.

Напомним, этот комплекс был открыт в прошлом году в памятную для страны дату. Три воина на постаменте памятника символизируют образы солдат трёх войн – Афганской, Чеченской и спецоперации.

К подножью мемориала родственники, военнослужащие и простые жители ЗАТО Александровск возложили венки и цветы в память о тех, чьи имена теперь золотыми буквами вписаны в историю страны.