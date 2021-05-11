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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.05.21 19:30

30 лет прошли не зря - коммунисты отчитались о проделанной работе

С отчётом Геннадия Зюганова коммунисты Мурмана ознакомились на XVIII съезде партии. Представители регионального отделения КПРФ рассказали журналистам о работе, проделанной фракцией за последние 30 лет.

XVIII съезд КПРФ состоялся в конце апреля в Подмосковье. В нём приняли участие более 200 делегатов.

Они выслушали доклад председателя центрального комитета партии о проделанной работе за последние 30 лет. Об итогах встречи и программе компартии региональные коммунисты рассказали журналистам во время пресс-конференции.

Артур Попов, первый секретарь Мурманского областного комитета политической партии КПРФ: «Мы предлагаем альтернативную программу, состав правительства народного доверия, которое сможет оттащить страну от пропасти, от вымирания».

Также коммунисты серьёзно готовятся к предстоящим сентябрьским выборам. Кандидаты в Госдуму от КПРФ будут определены в июне.

Геннадий Степахно, лидер фракции КПРФ в Мурманской областной Думе: «На съезде поставлена задача победить на этих выборах, а чтобы победить, нужна сплоченность и солидарность, как говорил наш главный лидер КПРФ Геннадий Зюганов».

Коммунисты пойдут на выборы под руководством бессменного лидера Геннадия Зюганова. За его кандидатуру на пост председателя ЦК КПРФ   единогласно проголосовали во время партийного форума.

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