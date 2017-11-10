30-летнему ветерану океанариума посвятили фотовыставку

Знаменитому артисту Мурманского океанариума тюленю Филе исполнилось 30 лет. По меркам морских животных он долгожитель, который, впрочем, до сих пор радует зрителей своими номерами. Ко дню рождения любимца малышей один из мурманских фотографов подготовил выставку, а поддержали проект материально докеры Мурманского морского торгового порта.

Портрет самого пожилого артиста Мурманского океанариума теперь встречает зрителей в холе учреждения. Тюлень Филя, несмотря на почтенный для морского животного возраст – 30 лет, до сих пор выступает и чувствует себя хорошо. А ведь Филипп помнит времена, когда привычного купола рядом с Семёновским озером ещё не было, а демонстрировать свои навыки приходилось в открытой воде городских водоёмов.

- Сейчас отметим день рождения и отпустим его ненадолго в отпуск, - говорит Ирина Коротыш, директор Мурманского океанариума, - чуть-чуть отдохнуть. У нас он, как правило, выходит из программы. Но дальше, надеюсь, будет радовать гостей океанариума своими выступлениями.

По словам фотографа Александра Глухова, который сделал все снимки для открывшейся выставки, самое сложное в его деле было запечатлеть животных в движение. Чтобы добиться нужной резкости кадра, фотограф делал по 300 похожих дублей. Но рабочие моменты - мелочь перед возможностью заглянуть в тёмные и внеземные глаза тюленя.

- Когда я смотрю на них, когда я снимал и когда обрабатывал фотографии, мне казалось, что это внеземное существо, - рассказывает Александр Глухов, фотохудожник. – Я никогда не поверю, что их разумная составляющая только та, которая описана нашими биологами.

Содержание труппы ластоногих дело нелегкое и затратное. Например, на одну рыбу – основной корм для ластоногих - в месяц у сотрудников учреждения уходит до 70 тысяч рублей. На завтрак, обед и ужин необычных артистов кормят селедкой или путассу, иногда балуют кальмарами. Поэтому финансовая поддержка докеров торгового порта - это большое подспорье для океанариума Мурманска.

- Мы второй год подряд являемся партнёрами этого учреждения, - отмечает Александр Масько, генеральный директор ПАО «ММТП». – Мы будем финансово поддерживать деятельность океанариума и тем самым помогать обеспечить полноценное питание животных, которые радуют жителей и гостей города.

Пока Филя будет на заслуженном отпуске, за него выступают коллеги по водяной сцене, среди которых самая маленькая артистка коллектива нерпа Кнопа, способная как дельфин жонглировать мячом.