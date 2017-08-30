30 миллионов рублей похитили кибермошенники у жителей Мурманской области

Несмотря на профилактическую работу полиции, в нашем регионе проживает много граждан, которые пренебрегают простыми правилами безопасности и устанавливают на свои телефоны непроверенные приложения.

Полицейские уже сотни раз напоминали пользователям мобильных кошельков, привязанных к банковским картам, о потенциальной опасности. Ведь под видом очередной программы из Интернета можно установить вредоносный вирус, который будет перехватывать смс-сообщения и через них контролировать счета доверчивых северян.

- Современные вирусы, которые в последнее время мы исследовали, поступают на мобильные устройства в виде ссылки в смс-сообщении. Так как этот вирус распространяется по контактам в телефонной книге, которые были ранее получены с других телефонов, то эти вирусы, как правило, имеют адресное обращение, - поясняет работу вредоносной программы Алексей Витязев, заместитель начальника отдела компьютерных экспертиз ЭКЦ УМВД России по Мурманской области. - Допустим, приходит пользователю сообщение «Алексей, вот мы отдыхали там-то» и ссылочка на фотографию. Программа-шпион может маскироваться даже под безобидное с первого взгляда приложение, например, мобильную игру. Установишь такую игру из Интернета по поступившей ссылке, а она переведёт злоумышленникам всю зарплату или накопленные за несколько лет сбережения. Например, в одной из экспертиз было выявлено вредоносное программное обеспечение, которое при установке отображается как farm heroes saga, то есть, выглядит как нормальная игра. В последствие она не запускается и пользователи о нём забывают. Хотя в фоне она работает и совершает свои вредоносные действия.

О том, что счета опустошили преступники, пользователи порой узнают уже в магазине. На кассе оказывается, что баланс карточки на нуле. Единственный способ защиты – это установка на смартфон серьёзной антивирусной программы и здесь специалисты рекомендуют не экономить.

- Установить лучше всего платное программное обеспечение, которое обезопасит ваш телефон, - говорит Денис Колесников, начальник отдела организации дознания УМВД России по Мурманской области. - Поверьте, те деньги, которые вы потратите на установку антивируса, а это около 200 рублей, гораздо меньшая плата за то, что можно потерять, если преступники путем установки вируса на ваш телефон похитят с ваших счетов.

Полицейские отмечают, что в большинстве случаев мошенники, которых задержала полиция, похищенные денежные средства уже потратили и возместить причиненный ущерб они не смогут.