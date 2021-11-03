30 тонн жидкого кислорода передали авиаторы медицинской службы Северного флота в гражданские медорганизации страны

Пандемия коронавируса продолжает свирепствовать во всем мире. Немало и тех людей, которые переносят болезнь в тяжёлой форме, под аппаратами ИВЛ. Чтобы помочь таким пациентам, авиаторы медицинской службы Северного флота организовали передачу более 30 тонн жидкого кислорода в гражданские медицинские организации страны.

Жизненно важный газ – кислород, вырабатывается из воздуха специальными станциями авиационных технических баз для обеспечения полётов самолётов, а также для снабжения медучреждений. Именно он используется для дыхания людей при кислородном голодании. Его хранение и транспортировка осуществляется в жидком виде в индивидуальных контейнерах. Накопленные запасы кислорода позволяют полностью обеспечить собственные потребности лётчиков и медицинских учреждений Северного флота и оказать помощь гражданским врачам.

Олег Ильницкий, начальник центра реанимации интенсивной терапии: «Если пациент серьёзно болеет, ему приходится давать дополнительный кислород различными способами. Самое простое – это лицевая маска. С помощью специальных приборов мы можем выставить необходимый поток, 5-10 литров с помощью регулятора, он проходит через воду, увлажняется и подается пациенту».