30 тысяч северян приняли участие в акции «Ночь музеев»

Из-за пандемии организаторы Всероссийской акции «Ночь музеев» вынуждены были изменить привычный формат проведения мероприятий на виртуальный. Посетить музейные онлайн-площадки смогли более 30 тысяч северян.

В этом году «Ночь музеев» посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Международному дню музеев. Центральная тема - «Символы».

Виртуальные экскурсии, лекции, игры, мастер-классы, квесты и викторины, программы для детской аудитории - 80 онлайн-мероприятий состоялись на площадках большинства музеев региона. Их записи опубликованы на страничках музеев в социальных сетях.

У каждого музея была приготовлена своя изюминка. Например, Мурманский областной художественный музей провёл мастер-класс по изготовлению каргопольской игрушки; на площадке Мурманского краеведческого - организовали джазовый онлайн-концерт музыкантов из «Arctic Swing». Кольский научный центр РАН рассказал об уникальной коллекции минералов Музея геологии и минералогии имени Белькова, а историко-краеведческий музей Полярного провёл прогулку по непарадным локациям города.

Впервые в акции участвовал Музей истории Мончегорска, где состоялась викторина на знание предметов военного времени и караоке-марафон.