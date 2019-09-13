300-летие празднует миграционная служба России

Поздравить сотрудников и ветеранов подразделения в ходе торжественного мероприятия, посвященного этому событию, приехал глава региона Андрей Чибис и другие официальные лица.

История создания миграционной службы в России уходит своими корнями на три века назад, к правлению императора Петра I. Именно он заложил основы паспортизации в стране, поэтому юбилей празднует и главный личный документ каждого гражданина страны.

«300 лет назад Петр I подписал именной указ, который предписывалось всем иноземцам, пребывающим в Санкт-Петербург, являться в канцелярию полицейских дел для соответствующей записи, - напомнил Борис Макаревич, начальник управления по вопросам миграции УМВД РФ по Мурманской области. - С этого момента начался учёт иностранных граждан. И в этом же документе впервые в истории нашего государства говорится о паспорте».

За эти годы миграционная служба прошла сложный исторический путь. Сегодня в подразделении Мурманской области трудится немногим более 200 сотрудников. На них, как и их коллег по всей стране, возложен большой груз задач, который вместе со стремительно меняющимися реалиями жизни, изменениями в законодательстве с каждым годом только растёт.

«Сегодня мы не только участвуем в реализации, но и пишем на «коленях» миграционную политику государства. Это приятно, мы активно участвуем в этой работе, - говорит в приветственном слове Борис Макаревич, начальник управления по вопросам миграции УМВД РФ по Мурманской области. - Кроме того, с органами власти занимаемся формированием регионального рынка труда, вопросами демографии, межнационального и межрелигиозного мира и терпимости на территории нашей Мурманской области. Главная задача – это быстро и качественно оказать услугу гражданину, вовремя выдать паспорт, зарегистрировать и оказать другие услуги».

Сотрудники подразделений миграции МВД России постоянно совершенствую свою работу, внедряют новые технологии. Одно из важнейших в списке госуслуг в сфере миграции - решение вопросов по приёму в гражданство страны.

«Объём работы большой у нашего личного состава. Это 80 тысяч выданных в течение года паспортов, заграничных и внутренних, 70 тысяч регистраций по месту жительства и по месту пребывания, около тысячи человек получают у нас гражданство, - отмечает Борис Макаревич, начальник управления по вопросам миграции УМВД РФ по Мурманской области. - Мы выдаем паспорта с церемонией присяги».

На торжественное мероприятие, посвященное трехвековому юбилею миграционной службы России, был приглашён личный состав и ветераны подразделения.

Поздравить стражей порядка с профессиональным праздником приехали глава региона Андрей Чибис, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой и другие официальные лица.