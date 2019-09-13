Мурманчан зовут установить в субботу «Зелёный рекорд»В связи с закрытием моста через реку Тулома в городе Коле изменён маршрут межмуниципальных пассажирских автобусов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.09.19 19:30

300-летие празднует миграционная служба России

Поздравить сотрудников и ветеранов подразделения в ходе торжественного мероприятия, посвященного этому событию, приехал глава региона Андрей Чибис и другие официальные лица.

История создания миграционной службы в России уходит своими корнями на три века назад, к правлению императора Петра I. Именно он заложил основы паспортизации в стране, поэтому юбилей празднует и главный личный документ каждого гражданина страны.

«300 лет назад Петр I подписал именной указ, который предписывалось всем иноземцам, пребывающим в Санкт-Петербург, являться в канцелярию полицейских дел для соответствующей записи, - напомнил  Борис Макаревич,  начальник управления по вопросам миграции УМВД РФ по Мурманской области. - С этого момента начался учёт иностранных граждан. И в этом же документе впервые в истории нашего государства говорится о паспорте».

За эти годы миграционная служба прошла сложный исторический путь. Сегодня в подразделении Мурманской области трудится немногим более 200 сотрудников. На них, как и их коллег по всей стране, возложен  большой груз задач, который вместе со стремительно меняющимися реалиями жизни, изменениями в законодательстве с каждым годом только растёт.

«Сегодня мы не только участвуем в реализации, но и пишем на «коленях» миграционную политику государства. Это приятно, мы активно участвуем в этой работе, - говорит в приветственном слове Борис Макаревич, начальник управления по вопросам миграции УМВД РФ по Мурманской области. - Кроме того, с органами власти занимаемся формированием регионального рынка труда, вопросами демографии, межнационального и межрелигиозного мира и терпимости на территории нашей Мурманской области. Главная задача – это быстро и качественно оказать услугу гражданину, вовремя выдать паспорт, зарегистрировать и оказать другие услуги».

Сотрудники подразделений миграции МВД России постоянно совершенствую свою работу, внедряют новые технологии. Одно из важнейших в списке госуслуг в сфере миграции - решение вопросов по приёму в гражданство страны.

«Объём работы большой у нашего личного состава. Это 80 тысяч выданных в течение года паспортов, заграничных и внутренних, 70 тысяч регистраций по месту жительства и по месту пребывания, около тысячи человек получают у нас гражданство, - отмечает Борис Макаревич, начальник управления по вопросам миграции УМВД РФ по Мурманской области. - Мы выдаем паспорта с церемонией присяги».

На торжественное мероприятие, посвященное трехвековому юбилею миграционной службы России, был приглашён личный состав и  ветераны подразделения.

Поздравить стражей порядка с профессиональным праздником приехали глава региона Андрей Чибис, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой и другие официальные лица.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаКажется, дальше некуда терзать природу, или Кто уничтожает китов в Баренцевом море
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЦВЕТ ВЛАСТИ: Шесть кандидатов, но скучно и предсказуемо
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа горорда Мурманска" Бурак (Смирнова) Ю .Г., местная
12.09.19 13:13
Уважаемый Губернатор Мурманской области Андрей Владимирович Чибис! К Вам обращается заместитель директора по Воспитательной работе МБОУ КШМ Бурак (Смирнова) Юлия Геннадьевна. Пожалуйста, обратите вним
Комментарий к новости:«Отставки будут!», - Андрей Чибис рассказал о планах на ближайшие пять лет
Михаил
12.09.19 11:43
Капремонт ветхого жилья???? Это что - очередной бред администрации??? Жители Мурманска помнят как г. Сысоев с г.Веллером раздавали сертификаты за их подписью- на расселение деревяшек. К 100 летию без
Комментарий к новости:Подъезд дома будут ремонтировать, а мурманчан расселили
Марина
09.09.19 12:51
Добрый день. Обнаружила в купленной вторичной квартире трубу отопления, которую прежние хозяева изолировали лентой, видимо чтобы не протекала. Вызвала мастера с УК, он сказал что нужно менять радиатор
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире23:30«Сделано в СССР». Научно-популярная передача (12+)00:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)00:30«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиСтарикам обещают повышение пенсий в полтора раза выше инфляции-PRO ВалютуКурс доллара теряет почти 72 копейки, евро – почти 30 копеек-PRO ЭнергетикуТеплоснабжающие организации Мурманской области закредитованы под максимально возможный лимит-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 16 сентября-PRO Нефть и газПри значительном росте грузопотока по СМП, важнейшее значение приобретает человеческий фактор - состоялось первое рабочее заседание Общественного совета СМП-PRO ЗаконыСтарикам обещают повышение пенсий в полтора раза выше инфляции
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.09.19: Минюст предлагает разрешить приставам заходить в квартиры для надзора за перепланировкой. Законопроект разрабатывается по поручению правительства РФ. Ожидается, что поправки начнут действовать с января 2020 года. Как Вы относитесь к таким нововведениям?Проголосовало: 168 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика