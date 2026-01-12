304-ю годовщину со дня создания прокуратуры России отметили работники и ветераны надзорного ведомства Мурманской области

Торжественное мероприятие посетил губернатор Андрей Чибис.

В прошлом году в органы прокуратуры Заполярья поступило свыше 30 тысяч обращений граждан. Сотрудники проделали большой пласт работы в различных сферах, начиная от защиты социальных прав и заканчивая поддержкой участников СВО и их семей.

Сергей Паволин, прокурор Мурманской области: «Хочу сказать, что успешная реализация всех тех задач, которые возложены на органы, была бы невозможна без конструктивного взаимодействия с органами власти, с правоохранительными органами области. За это им отдельная благодарность».

Первый рабочий день нового года стал праздничным и значимым событием для каждого прокурора – ведь у них профессиональный праздник. И это хороший повод, чтобы подвести итоги проделанной работы и отметить тех, кто внёс значительный вклад в защиту прав граждан и интересов государства.

С профессиональным праздником поздравил прокуроров и Андрей Чибис. Губернатор поблагодарил сотрудников за существенный вклад в решение важных вопросов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Хочется пожелать вам профессионального удовлетворения … Это даёт мотивацию делать дальше свою работу».

За добросовестное исполнение служебного долга, высокий профессионализм и самоотдачу прокуроры и ветераны органов были награждены знаками отличия и благодарственными письмами.