304-ю годовщину со дня создания прокуратуры России отметили работники и ветераны надзорного ведомства Мурманской области

Торжественное мероприятие посетил губернатор Андрей Чибис.

В прошлом году в органы прокуратуры Заполярья поступило свыше 30 тысяч обращений граждан. Сотрудники проделали большой пласт работы в различных сферах, начиная от защиты социальных прав и заканчивая поддержкой участников СВО и их семей.

Сергей Паволин, прокурор Мурманской области: «Хочу сказать, что успешная реализация всех тех задач, которые возложены на органы, была бы невозможна без конструктивного взаимодействия с органами власти, с правоохранительными органами области. За это им отдельная благодарность».

Первый рабочий день нового года стал праздничным и значимым событием для каждого прокурора – ведь у них профессиональный праздник. И это хороший повод, чтобы подвести итоги проделанной работы и отметить тех, кто внёс значительный вклад в защиту прав граждан и интересов государства.

С профессиональным праздником поздравил прокуроров и Андрей Чибис. Губернатор поблагодарил сотрудников за существенный вклад в решение важных вопросов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Хочется пожелать вам профессионального удовлетворения … Это даёт мотивацию делать дальше свою работу».

За добросовестное исполнение служебного долга, высокий профессионализм и самоотдачу прокуроры и ветераны органов были награждены знаками отличия и благодарственными письмами.

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
