31 августа - День блога! Отмечаем праздник с Верой Едуновой

По мнению экспертов, эта сфера самая быстрорастущая часть Интернета. Есть успешные блогеры и в Мурманске.

Вера Едунова, блогер, г. Мурманск.

- Расскажи о своей мотивации заняться блогом, с чего всё начиналось?

- Всё начиналось с того, что я вообще работник отдела кадров, я одиннадцать с половиной лет отдала этой работе, но так как я с детства такой достаточно креативный человек, то я всегда была в каких-то кружках, в каких-то секциях. Этот, видимо, креатив взял вверх надо мной в какой-то период времени, я завела блог.

Блогер Вера Едунова отметила, что по началу транслировала сферу обычных интересов, так называемый лайфстайл. Говорящая фамилия пригодилась, когда девушка начала развивать одно из заведений общепита.

Вера Едунова, блогер, г. Мурманск: «Если ты говоришь, что это так вкусно, например, это всё-таки еда. Пельмени такие вкусные, но ты их ешь вот так, а люди это чувствуют. Если я кайфую от пельменей, я люблю еду, люблю есть, люблю о еде говорить. Я говорю о ней всегда: двадцать четыре на семь».

Блог дал раскрепощённость, массу новых знакомых и возможностей, подчеркивает Вера. Увеличилось и число подписчиков, но даже это не главное.

Вера Едунова, блогер, г. Мурманск: «Благодаря блогу я познакомилась с человеком, который возглавляет продюсерский центр Останкино и сейчас мы с ней в партнёрстве находимся. Я являюсь региональным руководителем Союза пиарщиков Мурманской области».

Вера тот человек, от которого хочется услышать наставление или же необходимый начинающим совет.

Вера Едунова, блогер, г. Мурманск: «В первую очередь быть искренним и понимать для чего и какая конечная цель, потому что ведь блог может монетизироваться, быть бизнесом. А также блог может быть просто каким-то вдохновением».

По словам Едуновой, в Мурманске не хватает экспертных блогов, эту нишу может занять любой, было бы желание. А ещё Вере не достаёт коллабораций или же общения с коллегами, уж очень обособлено они держатся, а для холодного Севера это не очень правильно.