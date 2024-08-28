31 августа в Мурманске состоится международный фестиваль «Гольфстрим»

Фестиваль «Мурманская миля», а позже «Гольфстрим» запомнились многим благодаря легкоатлетическому забегу по Кольскому мосту. А ещё тем, что участникам раздают футболки с символикой праздника.

Будут их вручать и перед стартом на западном берегу в этот раз, примерно с 14 до 16 часов, а в 17 часов - после парада авто-, мототехники, заездов на роллерах и беговелах стартует и сама гонка.

Людмила Левченко, заместитель главы администрации города Мурманска: «Футболки получат все участники соревнований».

Но до этого тоже будет на что посмотреть. Соревнования по пляжному волейболу, мини-футболу, юкигассену, баскетболу 3×3, шахматам, боксу и сапсерфингу стартуют в 14.00. В этом году в них примут участие как профессионалы, так и любители.

Ирина Цыганкова, председатель комитета по физической культуре, спорту и охране здоровья администрации города Мурманска, отмечает, что ключевое событие в программе «Гольфстрима» стартует около 18.00. Речь о заплыве через Кольский залив, в котором участвуют 45 спортсменов.

Виталий Поборчий, главный судья заплыва через Кольский залив фестиваля «Гольфстрим»: «Ожидаю очень серьёзную борьбу. Будут спортсмены и из Чукотки».

Федерация серфинга Мурманской области во второй раз проведет SUP-гонку.

В рамках фитнес-челленджа «Расправь крылья» участники смогут пройти полосу препятствий и поучаствовать в командной буксировке автомобиля на время. Будет открыта историческая площадка «Древняя Русь», где каждый сможет узнать о истории нашей страны, попробовать себя в боях с щитом и мечом, стрельбе из лука и метании копья, а также освоить настольные игры раннего Средневековья.

На трёх сценах фестиваля выступят московская кавер-группа «Крейзи битс», группы «Колотый лёд» и «Щербаков бэнд», а также дуэт сестёр Галкиных и творческие коллективы города Мурманска. Радиостанция «Рекорд» порадует гостей зажигательным саундчеком от диджея и танцевальной программой.

Будет организована гастрономическая ярмарка с блюдами арктической кухни. Не стоит забывать и о перекрытии дорог, которое вводят на время праздника.

Для удобства спортсменов и гостей фестиваля будут курсировать бесплатные автобусы. График и маршруты опубликованы на сайте администрации города Мурманска.