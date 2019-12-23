31 декабря в Мурманской области станет выходным днём

Выходной установлен для всех, кроме государственных и муниципальных служащих. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря 2019 года для работников бюджетной сферы региона.

Выходной на последний день года переносится с субботы, 28 декабря. Распоряжение не касается сотрудников органов власти – государственных и муниципальных. Чиновники будут работать 31 декабря, а ответственные руководители областного правительства – и 28-го.

Тем не менее, как отметил губернатор, у руководителей подразделений будет возможность 31-го числа сократить своим подчинённым рабочий день.