31 год исполнился спецподразделению ОМОН «Медведь» Росгвардии

Становление Мурманского ОМОНа происходило в служебных командировках в Северную Осетию, Москву, Чечню, Дагестан и Ингушетию.

Свой боевой путь специалисты начали в мае 1993 года, когда одними были направлены в зону Осетино-Ингушского конфликта.

В январе 1995 года бойцы в числе первых российских отрядов милиции особого назначения вошли в горящий Грозный. В августе 1996 года в служебной командировке отряд попал в полное окружение боевиков и выстоял.

В 2023 году сотрудники ОМОН «Медведь» Росгвардии совместно с другими подразделениями задержали более 170 человек, подозреваемых в совершении преступлений.