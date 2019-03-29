31 марта аэропорт Мурманск перейдёт на весенне-летнее расписание – подробности в «Вечёрке»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

В Мурманске начал работу новый социальный проект «Городской клуб старшего поколения». Для горожан организуются различные мероприятия: спортивные, культурные, творческие, проводятся уроки компьютерной и юридической грамотности. Участники клуба получили и дополнительную возможность следить за своим здоровьем. В свежем номере «Вечерний Мурманск» публикует календарь работы клуба старшего поколения на апрель с перечнем всех мероприятий и событий.

31 марта аэропорт Мурманск перейдёт на весенне-летнее расписание. В новом сезоне рейсов из столицы Кольского Заполярья станет больше как на внутренних, так и на международных направлениях. «Вечерний Мурманск» сегодня сообщает о новых авиарейсах и о том, во что обойдутся северянам полеты на юг.

Первого апреля мурманчан, которые придут в бассейн спорткомплекса «Авангард», ждёт приз. И это не шутки! Жителей города в день смеха приглашают заняться плаванием абсолютно бесплатно. О том, кто может воспользоваться этим предложением, и какие награды ждут участников розыгрыша призов, рассказывает сегодняшняя «Вечёрка».

Мурманскую молодёжь научат, как стать политиками. Уже сегодня в городе начинаются учебные тренинги и деловые игры для участников проекта «ПолитСтартап». Кто из молодых мурманчан получит реальный шанс стать депутатом, рассказывает «Вечерний Мурманск».