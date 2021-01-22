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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.01.21 19:30

31 вышедший из строя бойлер в Мурманске и Кандалакше заменят за счёт средств субсидии из областного бюджета

Продолжается работа по выполнению поручения губернатора Мурманской области Андрея Чибиса по замене вышедших из строя бойлеров. Подрядчик, с которым 25 декабря был заключён договор на выполнение этих работ, обследует техническое состояние тепловых пунктов с бойлерами и разрабатывает проекты по их замене.

На сегодняшний день в 20 многоквартирных домах проведено обследование технического состояния тепловых пунктов с бойлерами, по 17 домам составлены и согласованы с управляющими организациями технические отчеты по результатам обследований домов, по 8 домам технические отчеты и принципиальные схемы монтажа бойлеров с их обвязкой согласованы с ресурсоснабжающей организацией и ведется разработка проектной документации.

«После разработки проектной документации, она должна пройти согласование с ресурсоснабжающей организацией и государственную экспертизу как технической, так и сметной частей. Имея на руках проектную документацию с положительным заключением Госэкспертизы, подрядчик приступит к выполнению работ непосредственно в многоквартирных домах. Сами работы по монтажу бойлера с обвязкой и проведением пуско-наладки займут не более месяца на каждом объекте», – отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Федор Денисов.

Как подчеркнул Федор Денисов, согласно графику работы по монтажу водоподогревателей должны начаться не позднее 21 марта этого года.

 

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