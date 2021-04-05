31-я мурманская школа в скором времени может быть переименована в школу имени почётного гражданина города-героя Льва Журина

Такое предложение выдвинула администрация областного центра, а руководство образовательного учреждения поддержало его.

В прошлом году не стало общественного деятеля, краеведа, писателя и ветерана Великой Отечественной войны Льва Васильевича Журина. Идею присвоения его имени 31-й мурманской школе выдвинул глава администрации Мурманска Евгений Никора.

Идею сити-менеджера поддержали в школе. Лев Васильевич был давним другом учеников и преподавателей. Он жил рядом с учреждением и часто приходил туда в гости, беседовал с детьми.

Наталья Южакова, директор школы №31 Мурманска: «Когда он был бодр и силы его не покидали, он всегда приходил к нам на классные часы. С детьми всегда проводил мероприятия. Это было очень ответственно, потому что он всегда давал какие-то новые сведения - не то, что написано в книгах. Дети наши всегда готовились, а он всегда что-то новое рассказывал. А когда силы его подвели, тогда дети ходили к нему домой».

На встрече в администрации города глава и представители 31-й школы обсудили, когда образовательное учреждение сможет получить имя Льва Васильевича, а также возможность установки на территории заведения памятной доски или бюста ветерана войны.