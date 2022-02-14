3:11 – московская дружина «Динамо» разгромила «Мурман»

Хоккеисты «Мурмана» в рамках чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги сыграли на домашнем стадионе с одним из лидеров – московским «Динамо».

Олег Батов, главный тренер ХК «Мурман»: «Скорее всего, силы не беспредельные у нашей команды. Не так много у нас замен. И до какого-то момента мы играем, а потом получается, что силы заканчиваются. Не хватает нас пока на все 90 минут».

Соперник у наших спортсменов был очень сильный. Москвичи сразу обозначили своё преимущество, но это не смутило хозяев поля. Ощущая поддержку болельщиков, заполярные хоккеисты старались изо всех сил, грамотно играли в обороне и старались конратаковать.

Однако, несмотря на напряженную игру, победить москвичей не удалось. Матч завершился поражением «Мурмана» со счётом 3:11.

В среду, 16 февраля, заполярная ледовая дружина проведёт ещё один домашний матч с «Ак-Барс Динамо» из Казани.