32 года назад был сформирован отряд для борьбы с организованной преступностью, бандитскими формированиями и незаконными вооруженными группировками

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники специального отряда быстрого реагирования Росгвардии.

Так работают сотрудники Мурманского специального отряда быстрого реагирования «Росомаха». Профессиональный праздник – это ещё один повод для тренировки. В этот раз бойцы отрабатывали навыки по блокировке местности, разведке, организации взаимодействия между боевыми порядками и нейтрализации вооруженных преступников.

Благодаря слаженной работе специалистов условные преступники были нейтрализованы, а заложники освобождены.

Но это кадры лишь малой части их работы, бойцы «Росомахи» выполняют не только ежедневные задачи в Кольском Заполярье, но и в зоне специальной военной операции.