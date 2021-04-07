32 года назад в Норвежском море, унеся с собой жизни экипажа, затонула подводная лодка «Комсомолец»

День гибели субмарины - 7 апреля - День памяти погибших моряков подводников. Митинг в ЗАТО Александровск прошёл сразу в двух городах – в столице подводных сил Гаджиево и на месте захоронения экипажа подлодки С-80 в Оленьей Губе.

На «Комсомольце» трагедии, связанные с подводными субмаринами, увы, не закончились. В 2000 году погиб весь экипаж «Курска», а почти три года назад ЧП на глубоководном аппарате «Лошарик» унесло жизни 14 подводников. В числе посмертных героев атомной станции был и выпускник оленегубской школы №280 Денис Опарин.

Екатерина Пятницкая, директор общеобразовательной школы №280, нп. Оленья Губа: «Все мы – учащиеся, весь коллектив – называем себя «опаринцы», поэтому мы участвуем в этом трагическом митинге. Мы помним подвиг, который совершили все герои-подводники, а они все герои: они отдали жизнь, чтобы жили наши дети, наша страна. Поэтому эти традиции были, есть и будут в нашей школе».

Для оленегубцев место митинга тоже имеет большое значение – здесь находится братская могила моряков-подводников С-80, погибшей в 1961 году в водах Баренцева моря.

Минутой памяти героев почтили военнослужащие, жители населенного пункта, юнармейцы и учащиеся 280-й школы.