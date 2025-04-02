32 года со дня основания отмечает отряд мобильный особого назначения «Медведь» Росгвардии

Личный состав спецподразделения представляет собой коллектив профессионалов. Росгвардейцы выполняют задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан, борются с терроризмом и экстремизмом.

В прошлом году сотрудники отряда совместно с коллегами провели более 900 спецопераций. Взрывотехники ОМОН 180 раз выезжали по сигналам о подозрительных и взрывоопасных предметах.

Сотрудники и ветераны отряда участники боевых действий. Многие из них награждены государственными наградами за мужество и отвагу, проявленные при выполнении служебного долга.